Centro LEAKS, donne quelques informations sur les prochains jeux Pokémon dont la 9ème génération qui arrive (déjà, apparemment) fin 2022...Donc en information nous avons:- Il y avait un DLC de prévu pour Légendes Arceus, il est annulé.- Il y aura un "Primo" Dialga/Palkia dans Légendes Arceus.- Nouvelles évolutions pour les starters de Hisui.- Famille de Voltobre version Hisui également.- Il reste une vingtaine de nouveaux Pokémon et/ou formes d'Hisui non dévoilée pour Légendes Pokémon.- Il y a eus des problèmes durant le développement du remake de la 4G.- Le jeu de fin 2022 sera la 9ème génération.

posted the 10/19/2021 at 06:23 PM by ratchet