Développé par Mercury Steam (responsable du remake du 2), le jeu se passe quelque temps après les événements de Fusion, et les parasites X seraient de retour sur la planète ZDR où nous allons apprendre beaucoup de choses sur Samus.

Le studio continue ce qu'il avait commencé à entreprendre, à savoir dynamiser le gameplay, et autant le dire de suite, ce Metroid Dread ne déçoit pas. Le jeu est une petite perle, où tout est fait pour avoir une sensation de vitesse, de fluidité, en passant par les nouveaux pouvoirs, ou aussi par le contre déjà présent mais qu'il est maintenant possible de faire en mouvement.

Et ce flow est aussi présent dans le level design, qui certes pourra en décevoir certains car moins linéaire, mais est totalement raccord avec le gameplay du jeu. Sans compter les boss classes, épiques et techniques. Un Metroid presque parfait si les musiques avaient été meilleures, et si le principe des EMMI ne retombait pas par la suite. Super Metroid reste le boss, mais Dread est juste derrière, c'est dire la qualité !