Sur Cloud ................... "Marabout bout de ficelle !Bon alors le III je peux à la limite comprendre, mais les autres sont pas si lourd que ça, la Switch devrait être capable de les supporter, ou alors attendez cette Switch PRO à la con.Et puis cette console peut faire tourner THE WITCHER III ! L'Optimisation c'est trop compliquée pour Nomura ?Après ca veut peut être dire qu'ils vont bientôt débarquer dans le Gamepass.En attendant je vais retourner me défoncer ma propre tronche dans KH3.

posted the 10/05/2021 at 03:29 PM by darkxehanort94