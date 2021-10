MX : Alors pour commencer ..... Qu'est que Tu Fous La ?Ansem : Ben c'est un perso de jeu vidéo, d'une license populaire et qui as des jeux sur console Nintendo ?MX : Oui je sais il remplit les critères mais il y as pas plus prioritaire qu'un perso à moitié Disney.Le seul truc plus improbable c'est que Disney rachète Nintendo.