Comme je l'ai suggéré dans le passé, l'IP existante devrait être Death Stranding, uniquement si Xbox et Kojima ont trouvé l'accord, car l'IP est encore sous contrat avec SIE.



Silent Hill est redevenu un projet Kojima Productions après la fermeture de Japan Studio et le nouvel accord de Playstation avec Konami.

L'IP Death Stranding est la propriété de Kojima Productions en exclusivité Playstation jusqu'à ce que le partenariat entre SIE et Kojima Productions soit terminé.

Le fameux Roberto Serrano confirme une fois de plus qu'il est une fraude. Et l'histoire est assez amusante. Si les redditeurs de " GamingLeaksAndRumours " se sont déjà chargés de rappeler ô combien sa crédibilité était nulle dans le milieu de "l'inside gaming", l'italien vient d'ajouter lui même une sacré preuve à cela.Dans le dernier XboxEra Podcast, Shpeshal Nick a indiqué que Kojima devrait travailler sur une licence déjà existante si son deal avec Microsoft était validé. Il a également fait savoir que selon lui Kojima ne fait pas un nouveau Silent Hill avec Konami et confirme que le remake de MGS n'est pas confié à Bluepoint Games.L'information a alors été relayée par un fan de la marque Xbox et Serrano le Jambon s'est empressé de réagir avec un gif illustrant son étonnement avant de surenchérir par une belle idiotie.Rapidement alerté par certaines personnes sur le fait que Death Stranding appartenait à Sony, Serrano le Jambon a continué son sketch. Il s'est "bizarrement" (clin d'oeil clin d'oeil) rétracté quand la communauté PlayStation sur ResetEra s'est moqué de lui en indiquant qu'il suffisait de faire une simple recherche sur Google pour avoir accès au trademark de Death Stranding (sans compter les vidéos du jeu où le trademark est aussi mentionné). Donc non, pas de Death Stranding sur Xbox et évidemment rien de nouveau sur le jeu de Kojima pour Microsoft à part que cela ne devrait donc pas être un titre mettant en avant le cloud gaming.