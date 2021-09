Le studio travaillait sur un jeu spatial en monde ouvert après la sortie de Beyond : Two Souls. Le projet a été baptisé "Project Karma" et s'est finalement transformé en "Project Solstice" - Le jeu était en développement depuis environ 2 ans.

Le projet Karma/Solstice a finalement été annulé car Sony souhaitait que son troisième et dernier titre en collaboration avec Quantic Dream porte sur une démo de Kara que Quantic avait créée quelques années auparavant. Quantic Dream rencontrait également des problèmes de moteur de jeu pour un jeu en monde ouvert.

Detroit : Become Human avait à l'origine quatre protagonistes. Le dernier étant une "androïde prostituée" aux cheveux blonds et aux seins énormes... Je ne plaisante pas. Ce quatrième protagoniste et certains des scénarios liés à celui-ci ont incité Sony à vouloir mettre fin à l'accord le plus rapidement possible.

On ne sait pas encore si le projet Karma/Solstice a été transformé en projet Star Wars, mais d'après mes sources, le moteur de jeu ne peut pas gérer un titre en monde ouvert. Nous devrons donc voir comment cela se passe.

Tom Henderson, un insider qui commence de plus en plus à faire parler de lui sur les réseaux sociaux au vu de ses bonnes informations, vient de dévoiler des informations inédites concernant l'ancienne relation entre Quantic Dream et Sony qui a pris fin un an après la sortie de Detroit : Become Human.