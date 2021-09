Anime

Comme vous le savez un film live de Saint seiya est prévu pour l'an prochain.Réalisé par Tomek Baginski(The Witcher), le film verra ses combat choregraphiés par Andy Cheng qu'on a vu à l'oeuvre très recement sur Shang Chi où il occupait le même poste.Le film viens de finir d'être tourné en hongrie et Bulgarie dans les studio où le film Black Widow a été tourné.Au niveau des acteurs, on pouvait s'y attendre, mais le gros du casting est occidentalisé.Mitsumasa Kido(ici nommé Alman Kiddo) sera joué parSeiya sera joué par Mac Enyu Arata (Enishi dans le film Kenshin, Pacific Rim Uprising)Saori(ou plutôt Sienna, le film gardant pour l'instant les nom US) sera joué par Madison Iseman (Jumanji)Marc Dacasos(Crying Freeman, le Pacte des Loup) Famke Janssen(Xmen, Golden eye)et Nick Stahl(Terminator 3, Sin City) sont aussi confirmés comme jouant dans le film à des rôles indeterminés.Le scenario final du film sera signé par Josh Campbell et Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane)premières images de tournage: