Sakaguchi:Même si je pense qu'il dit cela pour rigoler et que du coup faudra pas s'attendre à beaucoup d'infos.

Je vais parler avec Yoshida-san dans un moment. Je vais lui poser des questions sur FF16 (haha). J'ai entendu dire qu'il y aura une interprétation simultanée en anglais et en chinois ce jour-là.

Like

Who likes this ?

posted the 09/18/2021 at 04:11 PM by jenicris