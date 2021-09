Source:

La nouvelle vient de tomber le film ne dure que... 90 minutes soit 1H30(les génériques inclus).Donc pour rappel il s'agit du film de "super-héros" avec la plus petite durée "EVER" déjà que le premier était pas spécialement bon, là c'est clairement un point négatif d'autant plus que le film doit lancer et créer le "Spider-Man Universe".