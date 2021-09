C'est via Mobygames, que l'on peut voir ça. La grande majorité sont des anciens de Sony Psygnosis et Sony Liverpool mais on y trouve également des anciens de :- Evolution studios- Bizarre Creation.On y retrouve donc des anciens dev des divers Wipeout, Destruction Derby, Tenka, Colony Wars, G-Police, Motorstorm, Project Gotham Racing, les Formula One, Discworld II et j'en passe.Un quasi retour de Psygnosis en somme. Surtout depuis la fermeture de Sony Liverpool.Il y également des anciens de R* North (directeur d'animation), Rocksteady, Supermassive Games, TT Games, Ubisoft Toronto, Frontier, etc. au cours des 12 derniers mois et plus.