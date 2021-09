C'est en tout cas ce que semble indiquer l'insider Tidus qui a déjà tapé dans le vrai (mais dans le faux aussi) donc à prendre avec des pincettes de rigueur.



Bref, via Twitter, il révèle qu'un nouveau jeu Marvel 1P sûrement pour jeu solo ou First Party, pourrait être annoncé jeudi lors du PlayStation Showcase.



Évidemment, on pense tout de suite à Spider-Man et sa suite par Insomniac Games même si ça paraît peu probable étant donné que Rift Apart est sortit récemment...



De plus, Tidus n'est pas de cet avis et il semblerait que ce soit autre chose. Alors, Hulk ? Iron Man ? Wolverine ?



Dsl pour l'article à l'arrache mais bon