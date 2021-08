Jeux Vidéo

Une petit astuce pour avoir le jeu en version director's cut sur PS5 gratuitement, aucun magouille de codes ou de stores étrangers, de sites de clés appartenant à la mafia etc... Il vous faut juste le jeu de base en version PS4 (sans le DLC), le jeu en version PS5 (qu'on vous a prêté, ou bien que vous revendrez juste après), et d'un compte PS+. Je vais mettre le plus clairement possible toute la procédure pas à pas, comme j'ai fait, peut être que certaines actions ne servent à rien, mais chez moi ça marche comme ça, donc je vous conseille de suivre tout ce tuto. Pour commencer mettez à jour votre version PS4 (à ce jour ou j'écris ce texte c'est la version 2.05), quand c'est terminé vérifiez que votre sauvegarde est bien dans le cloud par le menu de la PS4 (telecharger en amont/telecharger les données sauvegardés), si c'est pas fait faire "tout telecharger en amont". Ensuite installez le jeu version director's cut PS5 sur votre PS5, faire les mises à jours. Comme c'est un jeu PS5 vous verrez qu'il n'y a pas le choix "telecharger en amont/telecharger les données sauvegardés" mais de synchroniser. Mettez le disque PS4 dans votre PS5 à la place de la version PS5, il va vous installer la version 2.005.000, laissez le faire, mais ensuite ne faire pas la copie du disque, ça servirait à rien d'avoir la version PS4 et ca prendrais de la place pour rien. Quand c'est terminez redémarrez la PS5, annulez la maj du jeu dans le selecteur de la console, dans le menu vous verrez maintenant le choix "telecharger en amont/telecharger les données sauvegardés" comme si c'était un jeu PS4, allez cherchez votre sauvegarde dans le cloud, mais ne lancez pas le jeu. Coupez votre connexion, lancez le jeu (avec le disque PS4 à l’intérieur de la console évidement), vous verrez que le jeu se lance, prenez votre sauvegarde de l'époque et vous verrez que vous avez accès à toutes la maps dont l'ile d'Iki et vous récurerez d'un coup tous les trophées que vous avez eu sur PS4 sur la version PS5. Attention surtout ne mettez pas à jour le jeu, et ne vous connectez pas. Pour ceux qui ont des doutes que c'est la version PS4 qui tourne, oui oui c'est bien le disque PS4 dans la PS5, c'est bien la version PS5 que je choisit dans le menu (si je met PS4 ça me demande de copier le disque qu'il y a dans la console), et c'est bien la version PS5 d'installé entièrement dans la console, mais qui se lance avec le disque PS4 :Et n'oubliez pas qu'un petit message et un merci ça fait toujours plaisir