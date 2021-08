Après ma séries x et ma ps5 (wow très sympa franchement cette console, la manette est incroyable), j'accueille un 3e bébé chez moi. Un petit chaton tigré roux de 3 mois. Mais avec ma famille on n'arrive pas à lui trouver un nom. On cherche plutôt un prénom en 2 syllabes, à voir. Si vous avez des idées... Pourquoi pas à consonnance japonaise

posted the 08/01/2021 at 08:29 AM by superpanda