Salut !Y'a quelques temps, je me suis amusé à regardé sur youtube les fameuses vidéos "les 10 OW les plus attendus !" ou "les 10 jeux trucs les plus attendus", et quelques autres vidéos de ce genre.Mine de rien, j'y ai vu des jeux vraiment très intéressants, dont certains qui m'étaient sorti de la tête et qui m'ont re hypé comme pas possible !Je vous les présente ici :Et vous ?Vos attentes pour la fin d'année, 2022, 2023... ?Les jeux chinois/coréen ont-ils un gros avenir ou vous pensez que ce ne sera que de la joli copie ?Autre que les gros jeux évidents (FFXVI, FFVIIR2, GOW2, Horizon 2, Halo 6, BOTW2...), vous attendez quoi d'autres ?