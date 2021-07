111:43:30. Le compteur du jeu m'indique ceci après l'avoir terminé a 100%! Je crois que c'est le premier Final Fantasy que je ponce autant... Tellement j'ai adoré, la ressortie sur Playstation 5 ma totalement remit dedans. Je suis fier car il y avait quand même un certain défi (et que je profite surtout du temps pas top dehors pour le faire) a résoudre les nombreuses quêtes annexes, missions secrètes et découvrir les quelques secrets, avec un jeu qui visiblement semble linéaire mais tant que ça au final!En effet, à mes yeux ce qui semble une faiblesse du titre (les couloirs) est en réalité bien géré car il y a certains choix qui changent continuellement le contenu des chapitres, agréables lors des différents "runs" nécessaires pour obtenir le fameux "trophée platine". Ce n'est que récemment que j'ai entendu parler des "rencontres nocturnes" du chapitre XIV par exemple, cela n'a pas de réelle importance en vrai mais cela reste très agréable à découvrir. Ainsi donc j'ai également monté toutes mes materias au rang "MAX", ainsi que les armes, etc. Toutes les quêtes annexes qui apportent du "volume" à cette première partie d'histoire donnent un réel sentiment de travail accompli pour cet opus et donne confiance pour la suite.Le système de combat a été très intéressant dans ce jeu, très fun et bien vif comme les coups donnés par Cloud! Le bestiaire est réellement sympathique avec un grand effort pour les différents boss des chapitres. Le sentiment du "faible pourcentage de l'histoire global de Final Fantasy VII d'origine" ne se fait pas ressentir car le contenu proposé est (sans être exceptionnel) très respectueux et honnête.Les personnages sont excellents... Cloud et Tifa (physique réellement fantastique pour la demoiselle) sont mes favoris que ce soit d'un point de vue narration ou manette en main. Je les préfère au style plus distant de Barret et Aerith que j'ai néanmoins plus appréciés durant mon run en mode "difficile" et j'ai hâte d'en savoir plus sur Red XIII.Quelques chapitres restent en mémoire, avec certains passages et cinématiques vraiment excellentes (le chapitre IX où Cloud doit réaliser la danse. La cinématique du chapitre XVI dans le musée de la Shinra qui explique les origines du monde, une merveille) et certains plans sublimes (comme l'image au-dessus).Le jeu est très beau et c'est regrettable que certains détails soient en dessous du reste (des textures maladroites sur certains objets du décor par exemple), l'OST et la narration sont très bonnes aussi. Globalement c'est un titre de qualité qu'avec très peu de défauts. En conclusion Final Fantasy VII Remake: Intergrade: j'adore !