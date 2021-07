Divers

Une petite new pour détendre l'atmosphère sur Gamekyo entre le débat qui nous ronge depuis quelques jours déjà... C'est officiel, le cœur artificiel Carmat vient d'être implanté pour la première fois hier matin aux Etats-Unis! C'est une excellente prouesse. Plus qu'à attendre les essais cliniques et leurs résultats. Notons que c'est français. (Baguette / Croissant).

L’intervention a été réalisée au Duke University Hospital de Durham (Caroline du Nord), l’un des pôles d’excellence de la chirurgie cardiaque aux Etats-Unis et l’un des quatre centres américains retenus par Carmat après le feu vert de la Food and Drug Administration.L’entreprise devait impérativement faire des essais outre-Atlantique après y avoir reçu l’aval des autorités sanitaires, en septembre 2019. Cette « première étude clinique américaine sera déterminante pour notre développement sur le plus grand marché mondial des dispositifs médicaux », souligne le directeur général, Stéphane Piat. A ce jour, dix patients éligibles à la transplantation devraient être recrutés pour cette première phase.« Le critère d’évaluation principal de l’étude [américaine] est la survie du patient cent quatre-vingts jours après l’implantation ou une transplantation cardiaque réussie dans les cent quatre-vingts jours suivant l’implantation, précise Carmat. Il s’agit d’une étude par étapes avec un rapport sur l’état d’évolution des trois premiers patients après soixante jours, avant le recrutement des sept patients suivants. »En parlant de cœur, vidéo-bonus de ce papa sans cœur