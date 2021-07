Jeux Vidéos

14 types d'armes

Les voici



01 - La Grande épée

02 - L'Épée longue

03 - L'Épée et le bouclier

04 - Les Lames doubles

05 - La Lance

06 - La Lancecanon

07 - Le Marteau

08 - La Corne de chasse

09 - La Morpho-hache

10 - La Volto-hache

11 - L'Insectoglaive

12 - La Fusarbalète léger

13 - La Fusarbalète lourde

14 - L'Arc.

Fouet

Bouclier

Chakram

Boomerang

Monster Hunter

Bonsoir à tous je viens vers vous pour un brainstorming sur la licence qu'est. Dans cette licence nous disposons à l'heure actuelle deQuid de nouveaux type d'armement ?Voici quelques idées qui me sont venu ces derniers temps.Ma Première de mes idée serait d'avoir une arme comme le jeu éponyme Castlevania j'ai nommé leici il pourrait avoir plusieurs forme est utilité, l'une d'entre elle pouvant "constricter" la proie temporairement. Elle pourrait être nommée La Chaine de chasse.Ma seconde idée serait ici unseul mais un bouclier qui serait affuter et pourrait être lancer sur la proie et pouvant revenir à son propriétaire façon Captain America. Il pourrait avoir des propriété unique comme par exemple s'étendre et pouvoir protéger toute une équipe de 4 contre une assaut d'un monstre.Enfin quelques mentions honorables parmi mes idées ils y avaient, Un(l'Arme iconique de Xena), Une Ancre (oui oui celle du bateau), desarmés de griffes ou autres choses (arme pouvant être les plus CaC du jeu si jamais ça se fait). Enfin unarme de jet mais qui pourrait être aiguisable.Je rajouterais que l'idée du retour des Tonfas serait sympa surtout que que cette arme pourrait être combinée avec une arme à feu de type pistolet, elles seraient les Lames Doubles des armes à feu du jeu, auraient un avant sur de courte distance mais infligeraient des dégâts rapide sur un court temps donnés. En tout cas leur retour serait cool, j'aime bien l'idée de pistonner les monstres.Voilà pour moi sur quelques idées que peut utiliserpour créer de nouveaux types d'armement pour le jeu iconique qu'estEn avez vous cependant des idées similaires ? Qu'avez vous en tête comme nouveau type d'armement ? Partagez les moi