3 esprits dédiés au jeu Sakuna: Of Rice and Ruin seront ajoutés dans le tableau des esprits de Super Smash Bros Ultimate ce vendredi pendant 5 jours. Sakuna, la protagoniste du jeu (incarnée par Villageois), Tama le familier de Sakuna (par Kirby) et la déesse Kokorowa (par Zelda). Combattez ces esprits avant la fin de la semaine prochaine pour les ajouter à votre collection.D'ailleurs les esprits de Bowser's Fury et Monster Hunter Rise ajoutés plus tôt dans l'année sont désormais ajoutés définitivement au tableau des esprits, si vous les aviez raté auparavant.Sakuna est un jeu indépendant publié par Marvelous en 2020 sur PS4 et Switch et s'est vendu a plus de 1M, un succès pour les 2 développeurs du studio Edelweiss.