Rubrique très apprécié jadis, les "Iwata ask" s'étaient logiquement arrêté après le tragique PDG de Nintendo, 2015.Eh bien les carnets de développeurs made in Nintendo vont reprendre vie, et bien évidemment, avec un nouveau nom :Le premier épisode sera donc consacré à [b]L'Atelier du Jeu Vidéo[/b] et une interview de 2 de ces créateurs, Kosuke Teshima et Naoki Masuda .L'interview reviendra notamment sur les liens entre l'Atelier du Jeu Video et Nintendo Labo,L'interview est disponible pour le moment uniquement en anglais. Vous pouvez la retrouver