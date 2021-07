Si personne n'avait vu venir les rachats de Housemarque et Nixxes Software durant cette semaine, celui de Bluepoint Games est une obsession pour certains à cause de la bourde de PlayStation Japan. Alors que le studio américain fait mine d'être toujours indépendant et que Sony joue la carte du silence à ce sujet, quelques fans tentent de "dédramatiser" le tout en retouchant le fameux visuel "Welcome to The Family" des PlayStation Studios avec quelques fantaisies qui en font de ce fait un nouveau meme.Des artistes de grand talent se cachent sur GK ? Il est temps de nous régaler !