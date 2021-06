Avec la sortie de Monster Hunter Stories 2 sur Nintendo Switch, une cross-promotion est une nouvelle fois disponible où si vous avez une sauvegarde du jeu cela vous débloque dans Super Smash Bros Ultimate l'esprit du protagoniste du jeu avec son Razewing Rathalos. La dernier fois, c'était pour à la fois Persona 5 Striker et le nouveau Ghost n' Goblins avec les esprits de Sophia et Arthur.Sachant que si la demo du jeu permet de garder la save pour le jeu complet, juste la demo ne suffira pas pour débloquer cet esprit du héros de MHS2 pour votre collection Super Smash Bros Ultimate. Faudra attendre plusieurs mois avant qu'il ne soit disponible sans frais.

posted the 06/30/2021 at 08:10 AM by masharu