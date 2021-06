Aujourd'hui c'est la fête des pères, et quoi de mieux que de rester dans le thème en vous proposant un top 10 des meilleurs padre du JV ! A noter que les père adoptif compte également.10)- L'arbre Mojo est considéré comme le père protecteur de tout les Kokiris, qui veille qu'à leur naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Il est assuré de leur protection, mais malheureusement, à la mort de ce dernier suite de la malédiction de Ganondorf, les Kokiri se retrouvent sans leur protecteur, et se sentent en danger, n'osant plus sortir de chez eux...9)- Véritable papa poule pour ce qui est de sa fille Sarah. Sam est prêt à tout pour la protéger. Malheureusement, à cause de son métier, il ne le voit que très peu, n'est pas très présent pour elle, car souvent en mission. Mais il prend quand même le temps de l'appeler quand il peux, pour demander de ses nouvelles, savoir si elle va bien etc... Souvent, il demande à ce qu'elle soit en sécurité et lui promet de rentrer le plus tôt possible. A la fin de Chaos Theory, Fischer demande même 1 semaine de vacance à son supérieur Lambert rien qu'avec sa fille.Malheureusement, dans Splinter Cell Double Agent , Fischer apprend le décès de sa fille et soupçonne la NSA d'être responsable. Se rebellant contre eux dans Conviction , Sam entre dans une colère noire et décide de supprimer les possibles assassin de sa fille, le rendant beaucoup plus violent et sans pitié avec ses ennemis.- Sebastian Castellanos est un homme abattu depuis la mort de sa femme et de sa fille. Inspecteur de police ayant sombré dans l'alcool et le désespoir, et pour ne pas arranger les choses, victimes de la machine infernale nommé STEM et de Ruvik. Bref, on envie pas vraiment la vie de Sébastian en tout cas, même si dans Evil Within 2, alors qu'il était en train de se saouler dans un bar, son ancienne coéquipière lui apprend que sa fille est toujours vivante et qu'elle est retenue prisonnière dans le STEM.Bien déterminé à la sauver, Sébastian ne reculera devant rien et est prêt à retourner dans la machine infernale pour sauver celle qu'il a cru morte depuis tant d'années. Un père près a tout pour son enfant en somme !7)- Le chef des mercenaires de Greil, qui porte du coup son nom. Greil est le père de Ike et de Mist, redoutable guerrier au combat, et ancien Général de l'armée de Daein, Greil est un père aimant, protecteur mais qui veut surtout que son fils sache devenir un homme en l'aidant à combattre à l'épée et qu'il puisse protéger sa sœur.Malheureusement, le médaillon de Lerahn le poussa dans une colère noire incontrôlable ce qui fait qu'il tua sa femme avec son épée cachant la vérité à ses enfants. Honteux de l'acte immonde qu'il venait de commettre, celui ci se coupa les tendons afin qu'il ne puisse plus jamais manier d'épée, et du coup se mit à manier la hache. Il finira par mourir d'un combat contre son ancien élève nommé "Chevalier Noir" devant les yeux de son fils. Peu avant son trépas, celui ci demande à Ike de protéger sa sœur et de prendre la tête des mercenaire de Greil. Ike lui juera de le faire avant de l'enterrer un peu plus loin... Une fin tragique et j'avoue que sa mort m'a bien foutu les boules, un papa qui m'a vraiment marqué !6)- Qui aurait cru qu'un AC aurait pus avoir un père vraiment marquant ? C'est pourtant bien le cas de Bayek de Siwa, le Mëdjay vivait heureux avec sa femme et son fils Kemou, lui apprennant à chasser, "devenir un homme" et savoir se battre. Bayek apprena énormément de chose à son fils, avec ses conseil avisés, lui expliquant même l'amour ou encore les Dieux.Malheureusement, son fils connu une fin tragique, à cause de l'ordre des Anciens. Bayek se juera de le venger et traquer et tuer tout ceux responsable de sa mort. Sa femme l'aidant dans sa quête. Un père et une mère meurtrie par la mort de leurs fils. Tout au long du jeu, Bayek parlera de Kemou que ce soit à des PNJ ou tout seul, ou même à son ex femme.5)- John Marston est un ancien hors la loi notoire charger de reprendre les armes pour traquer ses anciens frères d'arme. Car oui, si il veux revoir sa famille un jour, mis sous couverture par le Gouvernement dont à la tête Edgar Ross, il devra traquer et tuer ses anciens acolytes.Tout le long du jeu est donc une chasse à l'homme avant que John retrouve sa famille. Une fois ceci fait, celui ci rattrape le temps perdu avec sa femme et son fils. Il apprend à cuisiner avec sa femme, pars chasser avec son fils, et essaie de renouer les liens branlants de sa famille.Malheureusement, ce bonheur fit de courte durée, John Marston se faisant abattre lâchement par Edgar Ross et ses hommes qui le trahire alors qu'il vivait des jours paisible avec sa famille.Son fils Jack jura de le venger, ce qu'il fit des années après retrouvant l'assassin de son père qui pêcher au bord d'un étang. Dans un duel à mort, Jack rendis justice à son père, tuant l'homme qui a détruit sa vie. Rédemption fut faite !4)- Bon, on peut pas dire que ce soit le meilleur père c'est sûr. Mais il m'a marqué déjà parce que je trouve qu'en plus d'être un très mauvais père (faut dire que ses gosses ne lui rendent pas non plus la pareille) c'est aussi mon perso préféré de GTA V avec Trevor.Michael de Santa n'est pas très aidé par ses enfants, l'un se nommant Jimmy passant ses journées devant les JV, ne glandant rien de ses journées passant à insulter les autres joueur et à fumer de la chicha, alors que l'autre, une fille, Tracey, passe ses journées sur un bateau, et rêve de devenir une star du hot dû à son physique avantageux, rendant fous Michael qui ne supporte pas qu'on tripote sa fille.Mais souvent quand il veut bien faire, ayant réellement la volonté d'aider ses gosses, ceux ci lui en veulent comme lorsque que Michael débarque sur un Yacht de luxe dans lequel sa fille est pour la "sauvée", ne voulant pas qu'elle fasse du porno ou encore quand il essaie d'aider son fils en lui faisant faire du sport, à cause de son surpoids.On sent une réelle volonté d'aider ses enfants, certe bancal mais quand même. Pas un très bon père c'est sûr, mais il m'a marqué quand même ce Michael !3)Le grand ennemi de Mario est également papa du perfide Bowser Jr. Celui ci veux toujours faire plaisir à son père, essayant de lui prouver sa valeur, et aussi parce qu'il a pas envie de se faire gronder. Bowser à une confiance absolue en son fils, même si parfois il lui arrive de le décevoir.Dans Super Mario Sunshine par exemple, il lui confie l'enlèvement de la princesse Peach, et dans les Galaxy, lui confie ses véhicules comme un robot géant, un char etc... On ignore si c'est Bowser qui les fabrique lui même.Si leur relation est très floue, ne les voyant apparaître finalement que très rarement ensemble, il faut quand même reconnaître que Bowser est un "bon papa" enfin je crois ??2)- Le sorceleur Geralt se devait de figurer dans ce classement. Père adoptif de la magnifique Ciri, celui ci l'entraina à l'épée, voulant faire d'elle une excellente sorceleurse. Malheureusement, elle disparaît de façon assez étrange dans TW3 Wild Hunt, poussant Geralt a parcourir les 4 coins du monde pour la retrouver. On sent l'amour qu'il lui porte, voulant à tout prix la retrouver et la sauver.Mais Ciri réciproquement aime véritablement Geralt et le considère même comme son vrai père, celle qu'elle a toujours rêver d'avoir. Quand ils sont à deux, ils sont complice, presque "gamin" ensemble et très touchant, se racontant leur aventure non sans une pointe d'humour, pouvant discuter pendant des heures au coins du feu...1)- Le papa le plus marquant étant pour moi Joel sans nul doute possible. Déjà vrai papa de Sarah avant sa mort tragique, il devient le père adoptif d'Ellie (pas au début) vers la fin du premier TLOU.Il ne veut tellement pas reproduire la même erreur en perdant une autre fille qu'il décide à la fin de la sauver, alors qu'elle aurait pus être une clé pour sauver l'humanité. Il lui confie tout son amour, voulant à tout prix la protéger, n'hésite même pas à se montrer très violent si on touche à un seul des cheveux d'Ellie.La considérant comme sa fille, il lui apprend la guitare, auparavant réticent à ses blagues, n'hésite pas à rentrer dans son jeu, s'amusant avec elle comme il le peut.Leur complicité évolue au fil du jeu de façon très réaliste, non sans remous évidemment, les disputes étant parfois assez violente.Ellie considère Joel comme le véritable père qu'elle aurait dû avoir, n'hésitant pas non plus à se mouillées pour le sauver d'un mauvais pas.Bref, c'est le meilleur papa pour moi et bien évidemment je tais les événements de TLOU2 pour ne pas spoiler...J'espère que ce top un peu spécial vous aura plu, hésitez pas à me le dire dans les commentaires et quel est le votre, je vous retrouve la semaine pro pour un top totalement différent et bonne fête à tout les papas !!