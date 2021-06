The Metroid story until this point has dealt with Samus’ strange fate that’s been intertwined around this being called the Metroid. And until now that’s been the focus of the series. But what this game represents is a bit of a pause, or kind of a new start to something else. Nobody wants the Metroid series to end, and we know that. We ourselves don’t want that either: we want people to know that there is some kind of new episode that is waiting in the works. And we want you to look forward with what we do with that next, but there are no specifics now.

Il a fallu presque 20 ans pour que Metroid Dread "Metroid 5" soit une réalité. La suite de Metroid Fusion devait initialement sortir sur Nintendo DS, avant d'être annulé sans qu'on le sache officiellement. C'est avec le studio MercurySteam que renait ce projet qui devrait marquer la fin de l'arc principal des fameux Métroïdes. Yoshio Sakamoto, le co-créateur de la série, se veut rassurant en affirmant qu'un nouvel opus est très probable et n'attend qu'à être développé.Article très complet sur le nouveau Metroid Dread :