Nous voyons la bande faire un adorable chemin de Midgar à Kalm, en faisant du stop avec Chocobo Bill à un moment donné. Ensuite, on passe à Zack, qui est de retour à Midgar et qui cherche Aerith à l'Eglise des Taudis. Ce n'est pas une quantité énorme de nouveau contenu, mais cela ouvrira certainement l'appétit des fans avant la deuxième partie.

Who likes this ?

posted the 06/14/2021 at 11:40 AM by altendorf