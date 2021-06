C'est mon dernier post avant d'aller DodoBon Square Enix en prend plein la gueule sur twitter à travers Stranger of Paradise (dont on peut admirer la sublime jaquette PS2)Je parle de problème japonais parce qu'on a l'impression que depuis l'ère 360 / ps3 les studios japonais sont en déclin sur le plan technique, et même un peu sur la créativité par rapport à leurs homologue occidentaux, à l'exception peut être de capcom, et konami dans une moindre mesure, je veux même pas parler de SEGA; je peux me tromper peut être mais même en asie, la chine et la corée commencent à monter en puissance sur le plan de la création des JV.Donc le jeu video japonais est il en péril? (sur le plan technique et creatif) ou c'est juste une mauvaise passe?