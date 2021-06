Oui, j'ai hâte de voir la conférence Take-Two. Mais, juste pour mettre les choses au clair : Take-Two parlera de l'inclusivité et de la diversité dans le jeu vidéo. Il n'y aura pas d'annonces pour parler de titres, ils ne feront pas d'annonces sur GTA, il n'y aura pas d'annonces de 2K. La conférence de demain sera à propos de l'inclusivité et de la diversité, ce qui est très important.

N espérez pas voir le prochain gta ou bioshock 4 dans la conf de take two. Et c est Geoff Keighley qui affirme cela dans un récent podcast diffusé hier soir ou il répondait aux questions des spectateurs.