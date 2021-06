Salut à tous,



Juste par curiosité dans quel mode avez-vous mis Ratchet & Clank: Rift Apart ?

Et aussi sur quel genre d’écran car je pense que cela à un impact pour moi le mieux c'est le mode performance sur un ecran de 75 pouces j'ai les 60fps et de la presque 4k car en performance rt je trouve cela légèrement flou.

En gros comment et pourquoi?



- Mode "Qualité" : 4K | 30fps | Ray-Tracing

- Mode "Performance" : 4K | 60fps

- Mode "Performance RT" : 4K | 60fps | Ray-Tracing