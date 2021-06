Mon prochain achat garanti qui sera mon premier Tales of.









Vous l'avez trouvé comment ce retour en plateau de l'équipe de Geoff Keighley après une année 2020 en webcam ? Sachant que l'on nous promet d'autres évènements d'ici septembre, mais je me fais pas d'illusion, ici c'était surtout pour surfer sur l'E3 et on sait Geoff avoir une certaine rivalité grandissante pour être "the place to be" durant la période de juin.C'est donc avec une certaine attention que j'ai suivi cette édition 2021 du Summer Game Fest... Et je l'ai trouvé moyen mais ça n'est pas étonnant en fait. Les seuls jeux qui m'intéresse niveau goût c'était Metal Slug Tactics, Planet of Lana, Tales of Arise, Monster Hunter Stories 2, Solar Ash et Elden Ring qui a dû ravir Geoff de l'avoir juste avant l'E3.Tantôt certains trailers étaient inutilement long tantôt c'était trop court ou confus (genre Prime Matter, c'est un éditeur ou un "label" de Koch Media comme j'ai pu lire après ? Ça n'a pas été expliqué durant le show). Du meublage avec cette fois 3 performances musicales, Netflix ou encore le nouveau film avec Ryan Reynolds et la dizaine de YouTubers, pfff....Aussi, trop de blabla "merci de croire en ma vision" plusieurs fois dans le show et surtout pour placer le sponso Amazon aussi. Et puis désolé mais la présentation de Deviation Games, le "nothing to show today" m'a tué, s'il n'y a pas de jeu vidéo de présenté ou si ça n'est pas lié au jeu vidéo comme on a ey avec Netflix ou Ryan Reynolds, ça ne m'enchante pas. Et puis genre 3 éditeurs ce sont dit "et si on demandait à Geoff d'avoir un spot pour montrer des skins ?" (Overwatch 2, Paladins et Fall Guys).Et justement parlant, Fall Guys et Among Us n'avaient rien à faire là si c'était juste pour montrer 1 skin et "on a une annonce : on a une roadmap sur Among Us maintenant !".Alors c'était varié en effet on ne pourra jamais reprocher un évènement de tisser dans du triple A et de l'indépendant en même temps et c'est peut être ça qui est meilleur à faire. Mais l'enchainement des présentations, c'est ça le problème que j'ai avec les show de Geoff (le dernier en date, le Gamescom 2020 Opening Night Live, à mourir). Je ne l'ai pas trouvé fameux pour le coup. Question de goût. Et vous, quel est le votre ?Demain on a l'Ubisoft Forward et dimanche on a Xbox+Bethesda Showcase et Square-Enix Presents, en espérant être un peu plus concerné par les jeux.