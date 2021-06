Microsoft a réitéré une fois de plus son fort engagement pour le jeu vidéo, à travers une discussion avec Nadella et Spencer sur l'importance du jeu vidéo pour la compagnie, Nadella ayant même pris l'exemple de Flight Simulator qui est leur plus ancienne franchise même avant la sortie du premier windows...Voici un extrait ici, peut être que la vidéo complète sortira pour l'E3