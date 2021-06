Et welcome et bienvenu au "quatuor", avec l'arrivée du 4ème membre des "monstres" de Playstation: Insomniac Games. Et je suis content de faire parti des joueurs qui les ont soutenus depuis le début! Aujourd'hui c'est "THE" Studio qui a lui seul porte la Playstation 5 pour l'instant avec2 hits en une pincée de mois! Un rachat d'un tel studio... SONY a peut-être réaliser son meilleur mouvement de ses dernières années pour le coup.J'espère que R&C: Rift Apart aura les ventes qu'il mérite !!!!