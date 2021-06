A sa sortie, grâce à un patch, le prochain Ratchet & Clank pourra être joué de trois façons comme Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Voici les détails des modes.

Vous vous souvenez du traitement aux petits oignons réservé à Marvel's Spider-Man: Miles Morales avec un mode 4K 60fps, un à 60fps avec ray-tracing et le 4K 30fps? Le prochain jeu d'Insomniac Games, Ratchet & Clank: Rift Apart sera logé à la même enseigne avec 3 modes graphiques:



Mode «Qualité»: 4K 30fps + ray tracing

Mode «Performance»: 4K 60fps

Mode «Performance RT»: 4K 60fps + RT



Forcément, des concessions sont faites ici et là. Dans le cas des Spidey, ça pouvait être au niveau de la qualité des reflets ou de la densité des piétons, entre autres.