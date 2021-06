Divers

Alors que l’entreprise a confirmé hier l’arrivée d’un nouvel évènement pour le 24 juin prochain censé évoquer le futur de son système d’exploitation, plusieurs indices laissent présager l’annonce de Windows 11.

Plusieurs indices sèment le doute

Hier, le GAFAM confirmait la tenue d’un événement destiné à évoquer le futur de son système d’exploitation PC le 24 juin prochain.Premiers indices avancés par The Verge en faveur de l’annonce de Windows 11, les récents visuels publiés par Microsoft pour teaser son événement du 24 juin.par Redmond. Enfin, c’est à Yusuf Mehdi, vice-président corporate de Microsoft que l’on doit le dernier indice. Sur Twitter, l’homme a en effet expliqué qu’il n’avait jamais été “aussi impatient de voir une nouvelle version de Windows depuis Windows 95”. On peut donc supposer que Microsoft a prévu un peu plus qu’une simple mise à jour pour son OS, et que c’est bel et bien une nouvelle version de Windows qui nous attend le 24 juin.En réalité, très peu d’informations ont fuité concernant Windows 11. Pour le momentSi l’information se confirme le 24 juin, ce changement d’OS marquera un cap important dans l’histoire de l’entreprise, qui avait juré au lancement de Windows 10 qu’il s’agirait là de la dernière version de son OS. Après un changement de direction, Panos Panay l’actuel directeur des produits chez Microsoft veut probablement apporter sa pierre à l’édifice.