Depuis que le bonus d'achat pour le season pass d'Hyrule Warriors: Age of Calamity était disponible aujourd'hui sur le Nintendo eShop européen et australien, il était possible de le télécharger même si vous n'avez pas acheter ledit season pass (alors que c'est un bonus d'achat du season pass), ce qui effet supplémentaire dû au système de Nintendo, marquait le season pass comme "acheté".Il n'est plus possible de télécharger le bonus d'achat (tenue archéoniques pour Link + prototype glave archéonique) depuis moins d'une heure, mais l'option "acheté" reste toujours marqué pour l'entièreté du season pass pour ceux qui ont pu DL gratuitement le bonus d'achat.Il est probablement que Nintendo révoque la licence d'achat, mais personne ne sait exactement si ce problème a permit à de nombreuses personnes (dont moi) de se procurer le season pass gratuitement de manière définitive, la première partie de l'extension n'arrivant que le mois prochain. Des erreurs du genre, ça arrive, et la dernière en date que j'ai en mémoire (puisque j'ai aussi DL le jeu, et il marche toujours chez moi) c'est Valkyria Revolution sur le PlayStation Store il y a quelques semaines.