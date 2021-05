D'après cet insider "Okami" qui avait déjà révélé plusieurs scoop sur Call of Duty qui se sont avérés vrai par la suite, GTA VI n'estOn se rappel de la déclaration de Jason Schrier qui avait dis il ya quelques mois que le jeu n'en était qu'à 30 ou 35 % de son développement. Voilà pourquoi Rockstar proposera pour patienter un énième portage de GTA V sur PS5 et Xbox Series, qui inclura malgré tout des nouveautés.Autre raison que Rockstar ne semble pas pressé , GTA V ramasse toujours autant de pognon avec son GTA Online constamment alimenter par des MAJ."“Je n’ai pas envie de casser l’ambiance mais GTA 6 ne sortira pas avant au moins 4 à 5 ans. Je serais choqué si nous l’avions entre nos mains avant 2025 voir 2026 et peut être même 2027 si je suis pessimiste... " à til dit sur Twitter.Mais également que si le jeu prend autant de temps, c'est que Rockstar verrait les choses en très très grand pour ce sixième épisode,bon, ce n'est pas confirmé mais bon, mais donc le jeu demande un boulot titanesque !Rockstar sortira til aucun autre jeu jusqu'à GTA VI ? Difficile à croire, on se rappel tous de la rumeur comme quoi la firme étoilée bosserait sur un jeu à l'époque médiévale en monde ouvert, mais depuis on en a plus entendu parler...Bref, si vous voulez mon avis, arrêtez d'attendre GTA VI...