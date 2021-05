Voilà donc le classement Resident Evil selon la communauté Gamekyo !10)- Pas un mauvais jeu en soit mais trop orienté action... Il est quand même dans le top malgré tout !9)- Pour RE8, j'ai hésité à le mettre car sortit bien trop récemment mais il a quand même grappiller 8 votes ! RE0 quant à lui bénéficie d'une superbe ambiance, malgré un gameplay à deux vraiment poussif...- Un classique de l'horreur qui a quand même sacrément vieilli aujourd'hui.7)- La demeure des Bakers vous a semble-t-il plus séduit que je ne l'imaginais. C'est sûrement l'un des RE les plus flippants également, surtout en VR !6)- Le RE qui a sûrement le monstre le plus culte de toute la saga, l'emblématique Nemesis !!!5)- Un excellent Remake, peut être pas au niveau du Rebirth mais tout de même très très bon ! Un poil cours quand même je trouve.4)- Un visiblement très bon épisode ! Je ne sais pas perso je ne l'ai pas fais mais vu la place qu'il a dans le classement va peut être falloir que je m'y mette... A quand un Remake de celui là ???3)- Chef d'œuvre et l'un des meilleurs épisode de la licence. Pour beaucoup, il s'agit même du meilleur épisode. L'emblématique licker, MR X etc... Puis bon, Leon et Claire, ils puent la classe aussi !2)- Il est mon épisode préféré de toute la série et pour moi le meilleur Remake de tout les temps rien que ça ! Mais il est pas premier blasphème !!! X) Inutile de revenir en détail sur ce chef d'œuvre absolu.1)- Mon deuxième épisode préféré. RE4 est sûrement un des jeux que j'ai finis le plus de fois, une bonne dizaine. Souvent cité dans les tops 10 des meilleurs jeux de tous les temps, il en a inspiré bon nombre avec sa caméra à l'épaule. (Dead Space entre autre). Durée de vie copieuse, graphisme incroyable pour l'époque, et ambiance de ouf surtout dans le village et le château et un fun constant avec des situations sans cesse renouveler et des passages cultes à en pleuvoir... Chef d'œuvre absolue et qui n'a absolument pas démérité cette place, sujet à débat il est vrai car pour certains, c'est "à cause de lui" ce tournant vers l'action et la "perte d'identité de la licence" mais même si certains le boude, il s'agit ni plus ni moins d'un très très grand JV. Un remake serait prévu pour ce jeu mais est ce vraiment nécessaire Capcom ??Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et rdv au mois de Juin avec un nouveau top participatif comme tout les mois (en tout cas j'essaie) et à samedi pour un nouveau top perso comme chaque semaine (j'essaie également) ^^