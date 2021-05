Ola Ola la communauté !

Je reviens avec un test/avis de FF15 fait sur PS5, royal édition après l'avoir lâché sur PS4 quelques années auparavant.



Je télécharge le jeu, état d'esprit hyper positif en mode "je vais me faire plaisir en prenant mon temps pour apprécier le jeu".



Le jeu démarre, bon, tu joues un prince rebelle avec ses 3 potes/sous fifres qui te suivent pour aller dénicher des armes dans des tombeaux. Je me dis "petites quetes pour poser le contexte quoi".



15h après c'est toujours le même délire. Je me dis qu'à un moment, les enjeux de la narration vont bien arriver... mais non. Cela n'est jamais arrivé.



Je n'ai jamais joué à un jeu AAA avec de telles incohérences scénaristiques. C'est surréaliste. Il manque des pants entiers d'informations. Le rythme est décousu et la progression de l'histoire digne d'une mauvaise série Netflix.



Que s'est il passé ? Comment on peut en arriver la ? De bons ingrédients sont la, mais la sauce ne prend jamais. Je ne me suis jamais attaché à Noctis ou à ses potes, Luna idem. Rien compris à son délire d'oracle.



Le pire dans mon ressenti, c'est d'être passé complètement à coté de l'histoire. Je n'ai jamais compris pourquoi/ à quoi je jouais !



Bref un jeu très moyen. Un énorme gâchis. J'ai essayé . En vain.



à vos avis !