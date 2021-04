Oui, après mes deux articles sur la thalassophobie (pour ceux qui savent pas c'est la peur des fonds marins) qui fait que j'avais du mal à continuer le jeu, je me suis dis que ça serait dommage de stopper à cause de ça, et j'ai bien fait de continuer !Sortie en Early access en 2014 puis ensuite en 2018 dans sa version définitive, Subnautica est un jeu qui me faisait de l'œil depuis un moment mais que j'hésitais a jouer à cause de ce que vous savez. Puis j'ai finalement décidé de franchir le pas et voilà mon test pour découvrir ce que j'en ai pensé de fond en comble.Pour commencer, et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi Subnautica ? Subnautica est un jeuVous incarnez un avatar du nom de Riley Robinson, rescapé du crash de son vaisseau, l'Aurora, sur une planète océanique extraterrestre nommé 4546B hostile. Vous allez devoir survivre sur cette planète inconnue mais aussi comprendre ce qui se trame sur cette planète après qu'une mystérieuse infection nommé bactérie Kharra vous est infecté.Je rentrerai pas plus dans les détails de l'histoire, qui se veut discrète mais pourtant bel et bien présente.Sachez juste que dans Subnautica, personne ne vous prendra par la main, comme de nombreux jeux actuel peuvent le faire. Ici,Comme je l'ai dis, le jeu ne nous prend pas du tout par la main, aucune carte pour vous repérer, ce qui fait que vous vous sentirez très souvent perdu, à ne pas savoir où aller, même si une IA sur votre PDA vous sera malgré tout d'une aide précieuse, vous renseignant sur les créatures, lieux, matériaux etc...De plus, Subnautica se veut plutôt bien penser et yen a pour tout les goûts dans le sens où 4 modes sont disponibles.Le mode libre, qui suit l'aventure principale et il faudra juste faire attention à sa jauge d'oxygène.Le mode survie qui est le même que le mode libre mais qui rajoute la faim et la soif.Le mode Extrême ou le joueur n'aura qu'une seule vie, mourrez et vous recommencerez tout.Et enfin le mode créatif, qui est un mode un peu à part car ici, pas d'oxygène à gérer, de faim ou de soif, les monstres ne vous attaquent pas et vous avez tout de disponible dès le début, en contrepartie, il n'y pas de scénario dans ce mode.Comme tout bon jeu de survie qui se respecte, vos premier pas dans l'aventure seront douloureux, chercher de l'eau, de la bouffe, remonter à temps pour pas finir noyer bref ça sera pas de tout repos, il vous faudra aussi récolter de nombreuses ressources et matière première car le craft estCrafter des outils de base sera nécessaire à votre survie, le scanner indispensable vous permettra de récupérer les schémas qu'il faudra crafter avec les matières que vous trouverez dans le jeu, mais aussi en apprendre plus sur la faune et la flore du jeu, en scannant tout ce que vous pouvez. Le jeu a un! En scannant, vous aurez tout de marqué dans votre PDA, bestiaire, messages audio, schéma à lire etc... Après, oui il faut aimer lire dans S mais le jeu est tellement riche, intriguant, qu'on a sans cesse envie d'en savoir plus sur telle ou telle creature, lieux etc...Le jeu est une véritableMais cela n'est rien face aux quantités astronomique de choses à faire que le jeu permet, à tel point que parfois, j'ai été réellement bluffé par ce jeu, on va de surprise en surprise. Les possibilités offertes par le jeu sont très nombreuses qu'ils me serait impossible de toute vous les énumérer. Parmi elles, quelques exemples comme crafter une boule à gravité qui permet d'attirer les poissons à vous, pour pouvoir les choper plus facilement, un genre de bouée qui vous ramène à la surface en cas d'urgence, un canon à propulsion (similaire au Gravity Gun de Half Life) etc etc...Mais également des véhicules, au nombre de 3. Le seamoth, un petit sous- marin, Un exosquelette nommé Prawn et enfin un immense sous marin, nommé Cyclops, véritable base mobile qui permet d'aller plus en profondeur.Et en parlant de base, Subnautica offre la possibilité au joueur de construire une véritable base et encore une fois, les possibilités sont extrêmement nombreuses.Vous pouvez véritablement faire de ces bases votre petit nid douillet, en y ajoutant un lit, un aquarium, décorer l'intérieur avec des fleurs ou des poster et pour le mode survie, faire des plantations de nourriture ou des régulateur d'eau pour ne pas être en manque. (Ouais parce que farmer du pochon ça va bien 5 min xD)Ce qui fait que Subnautica adopte véritablement un aspect création, pour essayer de faire la meilleure base possible et ça illustre encore une fois la richesse proposer par le jeu et encore je n'ai fais qu'effleurer la surface...Mais là où Subnautica brille également, c'est dans ambiance absolument impeccableLa respiration de notre personnage, les voix de L'IA, le bruit des créatures inquiétante au loin, bref c'est du grand art. Mais en plus d'avoir une ambiance top, les musiques ne sont pas en reste. Toutes correspondent parfaitement à l'ambiance et au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs, elles deviennent de plus en plus inquiétante.Là où le jeu brille également, c'est qu'en plus de se montrer envoûtant, il sait aussi parfois se montrerQuand il fait tout noir et que tu te retrouves d'un coup devant un Ghost Leviathan, je peux vous assurer que vous vous chier dessus bien comme il faut, accentuer en plus par un sound design excellent, (les cris des monstres sont vraiment terrifiant)Car oui, si certaines bestioles sont inoffensif ou toute mignonne, d'autre le sont beaucoup moins. Certaines créatures nommé leviathan dans le jeu, dépasse aisément les 50 m de long et il leur faudra pas bien longtemps pour croquer vos mollets ! Le jeu a un aspectVous défendre sera donc vraiment en dernier recours face au créatures, bestiaire qui d'ailleurs est vraiment conséquent, de la petite bêbête inoffensive au féroce leviathan, il ya vraiment de quoi faire et surtout voir, d'autant plus que le jeu arrive à surprendre avec des créatures que je préfère vous laissez découvrir par vous mêmeAvec cet océan de qualité (notez le jeu de mot) vous êtes en train de vous dire "bah alors Populus ton jeu il a pas de défaut ou quoi ?" Si si, j'y arrive.Parmi les défauts, même si là c'est subjectif je trouve quesurtout quand vous revenez à votre base et que vous vous appercevez qu'il vous manque du Titane, alors demi tour... Surtout que votre inventaire est limité alors il faudra parfois faire de nombreux aller retour entre votre base et les zones (appelés biomes dans le jeu) et je sais pas combien j'ai fais d'aller retour dans ce jeu mais au moins une cinquantaine de fois au moins. Et je peux vous assurez que au bout d'un moment, yen a ras la casquette pour rester poli.Le jeu, comme je l'ai dis ne vous prend par la main, aucun système de teleportation, enfin si mais rare et que pour certaines zones via des portails. Autrement, il n'y en a pas, de plus, le jeu n'a aucune carte disponible, ce qui fait qu'il est très difficile de se repérer, même si à force on finis par connaître à peu près les lieux a la manière d'un Dark Souls. Mais le fais de se sentir perdu et désorienté peut agacer à la longue, ne sachant pas où aller et croyez moi ça va vous arrivez souvent.Heureusement, le jeu a eu la bonne idée d'avoir mis en place un système de balise qui permet une fois lâcher dans l'eau de se repérer plus facilement. Malheureusement, quand ta 30 balises dans le menu et qu'il faut désactiver chacune d'entre elle, et naviguer dans un inventaire qui est en plus ultra lourdingue à utiliser, ça facilite pas vraiment les choses.Car j'ai oublié de le préciser, mais le jeu est un Open World, donc parfois c'est au moins 5 minutes d'aller retour entre les zones et pour le peu que vous tombez sur un leviathan je vous raconte pas l'enfer de tout se retaper.Aussi, si les décors dans l'eau sont souvent réussi, avec des biomes parfois de toute beauté (je pense notamment à la forêt d'algues et ses textures verdâtres) une fois sur la terre ferme, c'est pas très beau mais heureusement ça dure pas longtemps sur la terre ferme.Mais pour moi, le plus gros défaut de Subnautica c'estJe dirais même que j'ai pus apprécier le jeu comme je l'aurai voulu à cause de cette version absolument catastrophique !Entre le clipping dégueulasse à 30 m, les textures qui pop ou qui n'ont pas finis de charger (je me suis retrouvé bloqué dans un mur qui a pop sur moi car la texture avait pas finis de charger, impossible pour moi de continuer, j'ai du reboot le bouzin et ça m'est arrivé 3 fois ce genre de connerie )Dommage, surtout que je trouve le jeu très bon mais je ne pouvais pas ne pas en parler car ça m'a ruiné partiellement l'expérience.En terme de durée de vie, j'ai mis un peu moins de 70 heures (bon j'avoue j'ai traîné) ce qui fait que le jeu a une durée très correcte, et est très généreux en contenu ce qui est plutôt une bonne chose, dommage quand même que le craft et farming est lassant à la longue...Conclusion : Mais Subnautica, malgré ses défauts surtout liés à l'ordre de la technique en tout cas sur console, est un jeu que je recommande absolument tant il m'a émerveillé, je suis passé par beaucoup d'étapes. De l'émerveillement, de la peur, satisfaction, frustration, surprise etc... Bourré de bonne idée et d'inventivité, se révélant parfois surprenant, intelligent, bien pensé, presque informant même parfois, c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde car c'est pas pour les excités du bocal, ou les fans de la gâchette, mais l'expérience proposée est saisissante et les jeux comme ça se font rare alors ne passez pas à côté ! Une expérience à vivre, à voir, à ressentir et malgré sa technique catastrophique et ses quelques défauts (attention je parle pas des graphismes) je vous recommande vivement d'enfiler votre scaphandre, et de plonger dans cet océan de bonheur, mais attention les léviathans vous guettentLes + :- Pas une claque graphique mais quand même très joli (dans l'eau)- Déborde d'inventivité et de surprise- Les possibilités offertes sont très nombreuses et variés- L'aspect créatif (construction de base)- Un jeu aussi bien envoûtant que terrifiant- Sound design et ambiance impeccable- Ultra immersif- intelligent et bien pensé- Une histoire certe discrète mais intéressante à suivre- Très bonne durée de vie-Un bestiaire conséquent- Un vrai jeu qui permet d'explorer les abysses ! (et c'est rare)- OST parfaite- Bestiaire fournis- L'exploration fun et en plus récompensé !- Un jeu qui prend pas par la main sans être non plus trop exigeantLes moins :- Le craft omniprésent- Trop d'aller retour (et c'est chiant à force)- L'inventaire lourdingue à utiliser (et qui rame)- Le manque de carte, de pas savoir ou aller ni quoi faire et d'explication peut rebuter- Vilain sur la terre ferme- Techniquement catastrophique (sur console)- Pas de cycle météo (pour chipoter)Note : 17/20