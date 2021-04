Salut !Bon, avec ces petites démos à temps limité, je me demandais ce que vous en pensiez ?Hype, pas hype ? Mes impressions ici pour ma part :Pour le moment, assez mitigé, y'a des choses que je pardonne pas trop, d'autres ou avec le temps ce sera osef.Et vous alors ?Vous aviez kiffé l'épisode VII ?La meilleure formule, c'est quoi pour vous ? Rebirth (plan fixe), RE2R (TPS) ou Village (FPS) ?Bref, hype ou pas hype pour ce nouvel épisode ?

posted the 04/26/2021 at 02:39 PM by sephrius