Peut-être ne l'aviez vous pas remarqué mais l'éditeur Bandai Namco sera bien présent pour la prochaine édition de l'E3.Présence qui suggère une nouvelle présentation du très attendue Elden Ring puisque le journaliste Jason Schreir avait annoncé en février dernier qu'un nouveau trailer devrait être révélé sous peu.Et mise à part quelques leak apparu sur la toile, nous n'avons toujours pas eu droit à une présentation officielle.L'éditeur n'ayant que 3 jeux dans les tuyaux (Elden Ring, Scarlet Nexus et Tales of Arise), on ne peut qu'espérer avoir enfin du neuf sur le projet le plus ambitieux de From Software.Pour rappel, la seule et unique présentation d'Elden Ring a maintenant 2 ans. Les travaux sur ce projet ont commencé juste après le DLC de Dark Souls 3.Et pour finir, un petit easter egg Elden Ring présent dans le remake de Demon's Souls (attention à ne pas mettre le son trop fort)