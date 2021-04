Aloy, l'héroïne d'Horizon Zero Dawn pourrait avoir prochainement un skin et un mode temporaire sur Fortnite.Les skins sur Fortnite sont régulièrement en lien avec des personnages de la culture populaire issu des comics ou du cinéma comme les apparences Marvel, de la musique comme Travis Scott et Marshmello ou bien encore du jeu vidéo.Parmi les skins en lien avec le jeu vidéo, on pourrait avoir droit à un nouveau héros, à savoir Aloy, le personnage central d'Horizon Zero Dawn.