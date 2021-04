Mangas/Animés

Sypnosis : L'histoire se base sur un personnage historique du nom de Yasuke. Il était un ancien esclave africain qui a vécu au XVIe siècle et qui est devenu samouraï au Japon. Originaire du territoire des Bakongos, Yasuke a servi sous le règne d'Oda Nobunaga.



Dans un Japon féodal déchiré par la guerre, un ronin à la retraite doit de nouveau dégainer son épée afin de protéger un enfant que les forces des ténèbres veulent éliminer.

A noter que l'animé est fait par le Studio MAPPA qu'on ne présente plus (Jujustu Kaisen est leur dernier né)! L'animé sortira le 29 avril sur Netflix. A noter que c’est l’acteur Lakeith Stanfield (Get Out, Atlanta, Sorry to bother You, A couteaux tirés) qui double le redoutable ronin en VO tandis que, le petit génie de l’électron, signe la musique.