Pendant la nuit, sur la NHK, je suis tombé sur cette information qui parlait de certains points qu'allait abordé Nintendo lors de son bilan annuel. Information aussitôt repris par Bloomberg TV.Donc, pourquoi l'information se retrouve dans mes rumeurs; tout simplement que l'information sur l'annonce de se rachat qui devrait se faire d'ici quelques années ( surement finalisé à l'arrivée de la petite sœur de la Switch ) et en plusieurs étapes avec prise d'actions c'est vu retiré du site et du bandeau déroulant.Alors erreur de la NHK? Pression de Nintendo pour retirer ce leak assez énorme pour la communauté des joueurs fan de l'éditeur?Moi, je pense que c'est une erreur sur une petite annonce de partenariat pour utilisation de Licence ou un rachat de licence façon Project Zéro.

posted the 03/31/2021 at 08:50 AM by kidicarus