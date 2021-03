Bordel je viens d'avoir celui de Fall Guys il y a quelques jours, mais c'est des malades de demander au joueur de gagner 5 fois d'affilée la coupe!J'ai eu une chance incroyable et je vous parle même pas du stress monstre quand on a la quatrième couronne, la moindre erreur et la série de victoires part a la poubelle.Heureusement que des amis étaient là pour m'aider, mais même en team, c'est mission impossible le truc.Pour info, le platine est toujours a 0,1% d'obtention, bref de loin mon platine le plus hardcore a avoir, en second DMC V, une horreur les rangs S...Sinon pour vous c'était sur quel jeu, le platine le plus hardcore?