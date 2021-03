Sony Interactive Entertainment et RTS, une nouvelle entreprise issue de l'activité eSports d'Endeavor, ont acquis les actifs et les propriétés de l'Evolution Championship Series (EVO), le plus grand événement de jeux de combat au monde, auprès de Triple Perfect par le biais d'un partenariat eSports en joint venture.Dans un communiqué de presse, Steven Roberts, vice-président de la branche Global Competitive Gaming chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré : "Et le cofondateur de l'Evolution Championship Series, Tony Cannon, a déclaré : "Sony rassure certains joueurs. Il n'y aura pas un monopole avec les consoles PlayStation durant les événements. Toutes les plateformes accueillant divers jeux de combat seront mises en avant, notamment Nintendo avec Super Smash Bros sur Switch.A quand un vrai jeu de combat made in PlayStation ?