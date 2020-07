Face à l'affaire d'abus sexuels sur mineurs, l'EVO 2020 est annulé (et le PDG viré) Face à l'affaire d'abus sexuels sur mineurs, l'EVO 2020 est annulé (et le PDG viré)

Pendant que Yves Guillemot doit faire face à la tempête qui touche Ubisoft concernant des cas de harcèlements sexuels dont certains visés qui ne sont pas inconnus du public français, un autre coup de tonnerre vient de frapper l'industrie : l'EVO 2020 Online est mort, et ce n'est pas la faute du Covid-19.



Bon on va vous épargner les détails les plus sordides mais disons dans les grandes lignes que Joey Cuellar, PDG de l'EVO, vient de manger une vague d'accusations pour des délires sexuels avec des hommes mineurs, du genre proposer à des enfants des centaines de jetons de borne d'arcade en leur demandant en échange de barboter nus dans sa piscine. Voilà voilà…



L'homme a publié une lettre d'excuse, ne démentant absolument rien et affirmant que les faits dataient, en rajoutant que cela ne pardonnait aucunement ses actes. Il a depuis été viré de ses fonctions pour être remplacé par Tony Cannon qui devra reconstruire l'event pour 2021 : face à l'affaire, les principaux représentants comme Bandai Namco, NetherRealm ou encore Capcom avait annulé leurs participations.