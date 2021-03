Un 45 tours magnifiqueSingle sortie en 1987, durant la période BAD.Un bon son mais j'en préfère d'autre sur l'album BADMon préféré reste Man in the Mirror.Le sons continue de Michael Jackson continue a se vendre vu qu'il viens d'être certifié disque de platine (et donc dépasser les 600.000 ventes) en Angleterre.Je vous met le clip ci-dessous qui a 376 millions de vues YT à l'heure actuel.