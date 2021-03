Square Enix semble avoir rajouté récemment de nouveaux albums sur Spotify (et j’imagine d’autres services de streaming).Un premier album pour les amateurs de Final Fantasy et de LoFi “autour des années 80” qui se nomme. Ça pourra être utile à nos membres étudiants en train d’étudier depuis fort longtemps de chez eux[img] https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81onoURZZDL._SY355_.jpg[/img]https://open.spotify.com/album/6kHs3hlleHNoFyFwTTgzfe?si=9QBOdMZhQSyt2nUCJhrLlQ .Le second album rajouté est un gros morceau vu que c’est l’arrivée de l’albumFinalement près d’un an après la sortie du jeu, l’album fait son arrivée sur les plateforme de streaming! Il était temps que ce chef d’œuvre arrive!Ça évitera de devoir chercher sur YouTube des vidéos qui se faisaient down toutes les semaines et profiter d’un son un peu meilleur. Pour ma part je suis heureux car l’un de mes thèmes coup de cœur de ce remake est bien présent dans l’album, il s’agit deJe vais pouvoir l’écouter en boucle et l’avoir comme musique de l’année 2021 sur mon compte rendu Spotify de fin d’annéeJe vais bien le poncer en télétravail cet album.[img] https://m.media-amazon.com/images/I/612upVbegqL._SS500_.jpg[/img]https://open.spotify.com/album/2ufkFJsK2Hh2ZdmgrRmCv3?si=klU1OemRRX-CD6v4HlR2vgAu passage, SE Music avait rajouté l’album deau cours de l’année dernière à ma grande surprise![img] https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61LQRIo%2BZSL._SX466_.jpg[/img]https://open.spotify.com/album/5EvfMZYvdWB2XPZT0IvcyI?si=XH2fnxcsR9-qHQ6h0c_7YAEn tous cas ça fait vraiment plaisir de voir les éditeurs de plus en plus sortir les OST sur les services de streaming. Je trouve que c’est vraiment l’occasion de prolonger le plaisir qu’un jeu nous a donné et dans le lot y a de vrais chef d’œuvres. En tous cas, mes titres les plus écoutés sont maintenant des bandes originales (films et jeux) depuis plusieurs années