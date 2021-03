Ca nous vient du youtubeur chinois qui avait leak les artwork des boss il y a quelques mois





Cette bande-annonce est similaire à celle du projet Beast et est destinée à un usage interne uniquement, de qualité inférieure à celle du trailer final.



Cet arbre géant est l'arbre du monde qu'il a déjà mentionné, mais il est seulement situé dans un certain royaume et n'est pas utilisé pour relier le monde entier comme God of war.



Le narrateur de la bande-annonce est un PNJ dans le jeu, et il partage la même voix avec Patches.



Le château au début de la bande-annonce est situé dans un royaume, et la scène de neige à la fin est située dans un autre royaume. Le personnage debout dans la nuit est semblable au roi xanthous.



Le géant qui tire un chariot est une référence à l'homme vert dans la mythologie celtique. Ce chariot doit être tiré par ces géants pour se déplacer.



La scène où se trouve la tête du géant est peut-être une référence à Musbelheim dans la mythologie nordique.



Étant donné que FS a conçu les boss et les cartes en premier, et a conçu le PNJ et le joueur ensuite, l'apparence des boss est censée ne pas changer, mais l'emplacement peut changer (dans Project Beast, la fille du cosmos est apparue dans l'église)



Ce trailer est très ancien, de 2020 ou même 2019. Le jeu sortira cette année, et le produit final ne ressemblera pas à cette bande-annonce, faites confiance à Miyazaki.













