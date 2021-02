Et bien d'un côté mouais, d'un autre content.D'abord, le remake de Diamant et Perle, bah j'ai du mal à comprendre le moteur adopté, je pensais à la ré-utilisation du moteur de Epée et Bouclier, mais non, on part sur quelque chose de très très simple et pas franchement agréable...Mais de l'autre côté, Pokemon Legends Arceus, alors oui, on va être direct, la technique est dégueulasse, vraiment...Mais à côté de ça, ce qu'ils veulent proposer, m'attire vraiment, l'idée d'un renouveau que ce soit en terme de DA générale et de l'univers, et j'espère par contre que le jeu ne sera pas trop facile avec toutes ces histoires de bonbon XP etc...Et je me dit que pour l'instant, le seul soucis (et de taille) c'est la technique qui pourra être améliorée au fil des années, au fil des consoles.Et on notera à priori, qu'on a qu'un seul jeu, exit donc les 2 versions différentes comme à l'accoutumé ??