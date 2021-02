Avant propos

Qu’est-ce qui fait de Nier Automata un chef d’œuvre vidéoludique ?







Conclusion

Ce que je vais dérouler dans les lignes suivantes peut sembler être des évidences pour certains néanmoins j'ai jugé bon de lister ces choses afin d'avoir vos avis sur le jeu dont je sais qu'ils ne sont pas que dythirambiques.Alors que Nier automata vient de passer le cap des, on pourrait être tenté de croire qu’il s’agit d’un évènement absurde pour un jeu sorti en 2017 (en mars cela fera 4 ans pile poil) ou un boost de ses ventes due à des soldes agressives.D’autres diront que c’est l’effet Xbox Gamepass bien que l’édition Become as Gods est en libre service pour les abonnés du service depuis début 2020 (en mars cela fera 1 an pile poil).Nombreux sont encore en attente d’une version Switch qui paraitra au prochain Nintendo Direct (ou Vasectomie Direct pour ceux qui ont perdu leur libido lors du dernier en date) qui devrait propulser le jeu au-dessus de la barre symbolique des 10 millions d’ici fin 2021 : C’est pas moi qui le dit mais les spéculateursEnfin, on pourrait croire à l’impatience des fans hardcore de Yoko Taro incapables d’attendre la sortie du Remake de Nier Replicant au 23 Avril de cette année et qui auront jeté leur dévolu au moins pour la 2nd fois sur le Graal.Si l’on mettait de côté toutes ces hypothèses et autres conjonctures liées aux ventes pour se pencher sur des raisons intrinsèques au contenu du jeu.Platinum Games nous a toujours habitué à des systèmes de combat qui envoient du pâté etsans jamais céder aux sirènes de la casualisation.Le dernier exemple en date étant Astral Chain qui aura su donner des sueurs froides à ceux qui souhaitaient y jouer en dilétante tant lâcher le jeu 1 mois suffit à nous faire retomber à l’état de noob tant la prise en main demande de la patience et de la répétition pour être apprivoisé.Sur ce dernier point, Automata en partage la même logique en se rendant étrangement accessible à n’importe quel féru de jeu d’action mais dissimulant soigneusement aux plus hagardEt ce n’est pas pour rien qu’un célèbre vidéaste britannique Sunhi Legend (qui s’illustre sur des jeux comme DMC, Bloodborne, Sekiro ou encore Monster Hunter) nous rappelle à régulièrement que l’on n’a pas joué au même jeu tant les combos qu’il est possible de sortir confine à l’élitisme vidéoludique.Sans parler de la variété des phases de jeu proposés alliant duoù l’on ne sait jamais où la caméra va se placer pour nous offrir une phase de jeu mémorable. Tantôt en vue 2D, tantôt vue du dessus quand on n’est pas sur de la TPA classique.Sans parler des ennemis qui bien qu’il aurait pu bénéficier d’un bestiaire plus garni ne déçois jamais dans ses attaques souvent frénétique, kamikaze ou faisant dans la polyvalence avec des projectiles, des attaques frontales et du hacking afin que l’on comprenne bien qui sont les boss dans ce monde post-apocalyptique.Austère est le monde de Nier Automata.On est dans un univers où le monde a été ravagé par une forme de vie intelligente comment il pourrait en être autrement. Ville délabrée, côté maritime en dentelle, parc d’attraction abandonné, château englouti par la forêt, désert… désert ?au silence dérangeant suite à la guerre et un level design qui n’a pas peur d’accorder sa verticalité avec les notions de « lumières » et de « ténèbres ».La philosophie de jeu voulant que chaque ville soit une oasis illusoire et que l’on ne s’y attache pas trop au risque de nous faire vivre une quête de soldats sans terre de retour, ni alliés fixes.Le tout ne fonctionnerait pas sans une bande-son dont quelques pistes ayant leak avant l’heure sur la toile étaient déjà devenu mythique alors que le jeu n’était même encore dans les bacs de nos magasins.Après tout on parle ici du bébé dequi a un CV aussi long que mon bras en ce qui concerne la composition.Inutile de tergiverser dessus, un son de l’album vaut mille mots :Ce qui fait certainement la force de Nier automata c’est bien évidemment la. Bien qu’ils n’aient pas de nom à proprement parlé, on retient malgré tout ce qui constitue l’identité de ces personnages, leur caractère, leurs envies, leurset leur volonté de découvrir la vérité sur leur condition mais aussi un monde vierge de toute règle, de tout ordre. On vit à travers eux des interrogations légitimes même pour des androïdes et qui font étrangement échos à des questions que l’on se pose au quotidien :Bref, je pourrais en compiler encore deux pages tant la lecture de l’œuvre est dingue dans son propre microcosme, alors que l’on sait que le jeu est dans la continuité d’un univers plus large et plus complexe lorsque l’on pense aux Drakengard, Nier Replicant et Gestalt et autres scripts/LN/roman audio.Je pense que pour ceux qui auront eu le courage d’aller au bout des divers New Game + qui font parti intégrante de la trame principale et de l’arborescence narrative, il y a bien une problématique qui surplombe toutes celles citées plus haut et qui je pense est au cœur de jeu comme Undertales (pour ne citer que celui-ci), c’est notre rapport à nous joueurs avec les jeux vidéo.Est-ce un défouloir ? Une cure psychanalytique ? Un moment de convivialité que l’on vit avec ses proches ? Une manière d’oublier le monde ingrat qui nous entoure ? Un lieu de rencontre même pour les plus extraverti avec l’altérité d’un inconnu ? Ou encore un moyen de prouver notre humanité ?Quoi qu’il en soit, Yoko Taro nous amène à plusieurs reprises à nous positionner sur la balance morale avec des dilemmes qui font mal et qui nous rappelle qu’un jeu n’est pas qu’un jeu mais aussi un miroir distordu de notre propre personne.Lors de sa sortie en 2017, Nier n’était déjà pas passé inaperçu. Disons qu’il avait constitué le premier régiment de sa fanbase qui allaient permettre sur le long terme de soutenir une notoriété qu’il n’aura pas usurper contrairement à certain Zelda Breath of The Wild sorti quelques jours plus tôt (je rigole, pas taper).Des écueils, il en a comme un framerate pas forcément stable à sa sortie, des graphismes au cul pris entre la chaise du AA et du AAA, une difficulté parfois déconcertante, une narration nébuleuse pour les moins assidu ayant loupé le coche du NG+ et d’autres tares qui auront eu raison des plus exigeant.Mais nous sommes en 2021 et comme on le dit souvent,Même du fait d’une famine au niveau du calendrier de sortie (pas si vide que ça), on peut aisément comprendre ce qui fait d’Automata une œuvre qui bouscule les codes. Que ce soit par son absurde construction, son incontestable prise de risque et sa volonté de nous faire réfléchir durablement.En attendant la sortie de sa suite qui permettra à de nombreux esseulé de la version originale de savoir si Automata n’était que la petite sœur surdoué sortie d’une famille de gueux ou la preuve que les « gènes du génie » ne sont pas qu’une construction fantasque (oui je suis eugéniste aussi).